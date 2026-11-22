Petkov večer se je v enem od gostinskih lokalov na območju Kranja sprevrgel v pravo dramo. 44-letni moški se je nasilno in žaljivo vedel do gostov in zaposlenih, njegovo neprimerno vedenje pa se ni končalo niti ob prihodu policistov. Ti so morali uporabiti prisilna sredstva, moškega pa so nato z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje.

Kranjski policisti so dogodek obravnavali v petek okoli 23.30. Po njihovih podatkih je 44-letnik v gostinskem objektu nasilno in žaljivo nastopal do osebja in gostov. Ko so na kraj prispeli policisti, se ni umiril, temveč je nadaljeval neprimerno vedenje.

»Po prihodu policistov na kraj ni upošteval njihovih zakonitih ukrepov in se je nedostojno vedel tudi do njih, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva,« so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Preiskujejo tudi sum kaznivega dejanja

Toda s tem se zaplet za 44-letnika še ni končal. Policisti proti njemu vodijo prekrškovni postopek, hkrati pa zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti. Na kraj so poklicali tudi zdravstveno osebje. Reševalci so moškega z reševalnim vozilom prepeljali na zdravljenje v ustrezno zdravstveno ustanovo. Zakaj je potreboval zdravniško pomoč, policija ni pojasnila. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policija ob tem znova opozarja, da nasilja ne bo dopuščala. »Vsako nasilno dejanje, tako na javnem kraju kot v zasebnem prostoru, je nedopustno in ga policija ne bo tolerirala,« so poudarili ter pozvali k ničelni toleranci do vseh oblik nasilja.