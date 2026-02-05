Drama v lekarni v Piranu: občanka zahtevala zdravilo, pa po tleh vrgla POS terminal

Ob 12.23 so piranski policisti posredovali v eni od lekarn na območju Pirana, kjer je neznana ženska razgrajala. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je v lekarno vstopila 45-letna Pirančanka in od zaposlenega zahtevala zdravilo, pri tem se je do njega žaljivo vedla, ga zmerjala, in po tleh vrgla POS terminal. Policisti so ji izdali plačilni nalog.

40-letni državljan Čila se nedostojno vedel do zaposlenih v lokalu

Koprski policisti pa so bili ob 12.12 napoteni do enega izmed gostinskih lokalov v Kopru, od koder so klicali, da imajo težave z moškim, ki nadleguje stranke. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je 40- letni državljan Čila nedostojno vedel do zaposlenih v lokalu, se prepiral s strankami in jih izzival k pretepu, ravno tako ni upošteval ukazov policistov, da s kršitvijo preneha in je v vinjenem stanju nadaljeval s kršitvami. Zaradi tega so mu policisti na kraju odredili pridržanje in izdali plačilni nalog.