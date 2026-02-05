Drama v lekarni v Piranu: občanka zahtevala zdravilo, pa po tleh vrgla POS terminal

Galerija
Ob 12.23 so piranski policisti posredovali v eni od lekarn na območju Pirana, kjer je neznana ženska razgrajala. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je v lekarno vstopila 45-letna Pirančanka in od zaposlenega zahtevala zdravilo, pri tem se je do njega žaljivo vedla, ga zmerjala, in po tleh vrgla POS terminal. Policisti so ji izdali plačilni nalog.
Koprski policisti pa so bili ob 12.12 napoteni do enega izmed gostinskih lokalov v Kopru, od koder so klicali, da imajo težave z moškim, ki nadleguje stranke. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je 40- letni državljan Čila nedostojno vedel do zaposlenih v lokalu, se prepiral s strankami in jih izzival k pretepu, ravno tako ni upošteval ukazov policistov, da s kršitvijo preneha in je v vinjenem stanju nadaljeval s kršitvami. Zaradi tega so mu policisti na kraju odredili pridržanje in izdali plačilni nalog.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.