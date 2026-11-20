Na Valvazorjevem trgu v Litiji je zjutraj prišlo do nevarnega dogodka. V stanovanjski hiši so našli neodzivno osebo, gasilci pa so ob posredovanju zaznali prisotnost nevarnega ogljikovega monoksida.

Ob 8.58 so na pomoč poklicali gasilce PGD Litija, ki so morali odpreti vrata stanovanjske hiše. Iz objekta so iznesli neodzivno osebo in jo predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči.

Merilnik zaznal ogljikov monoksid

Gasilci so med posredovanjem preverili tudi prisotnost nevarnih plinov. Merilnik je pokazal prisotnost ogljikovega monoksida, izjemno nevarnega plina brez barve in vonja, ki lahko povzroči hudo zastrupitev in celo smrt.

Za zdaj ni znano, v kakšnem zdravstvenem stanju je oseba oziroma ali je bila njena neodzivnost neposredno povezana z izpostavljenostjo ogljikovemu monoksidu. Prav tako ni znano, od kod je nevarni plin izviral.