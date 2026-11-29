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Včeraj, okoli 19. ure, se je na Dolenjski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena civilno službeno vozilo policije na nujni vožnji in osebno vozilo.
Kot sporočajo s PU Ljubljana, je po do zdaj znanih podatkih do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilnega premika voznika osebnega vozila, ki je med prehitevanjem zaprl pot službenemu vozilu policije. V prometni nesreči so bili trije policisti in 4 osebe v drugem vozilu lažje telesno poškodovani. Preizkusa alkoholiziranosti pri obeh voznikih sta bila negativna. Policisti vodijo prekrškovni postopek.
V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1666 klicev, 463 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 102 nanašalo na kriminaliteto, 163 na javni red in mir, ter 128 na prometno varnost. Pri prometni varnosti so obravnavali 36 prometnih nesreč z materialno škodo in 3 nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami. Večkratnim kršiteljem cestnoprometnih predpisov so zasegli 6 vozil.
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