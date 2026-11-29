Včeraj, okoli 19. ure, se je na Dolenjski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena civilno službeno vozilo policije na nujni vožnji in osebno vozilo.

Kot sporočajo s PU Ljubljana, je po do zdaj znanih podatkih do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilnega premika voznika osebnega vozila, ki je med prehitevanjem zaprl pot službenemu vozilu policije. V prometni nesreči so bili trije policisti in 4 osebe v drugem vozilu lažje telesno poškodovani. Preizkusa alkoholiziranosti pri obeh voznikih sta bila negativna. Policisti vodijo prekrškovni postopek.