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Nenavadna nesreča se je v sredo zgodila v Logarski dolini. Poljska kolesarka je med vožnjo iz smeri Pavličevega sedla proti Logarski dolini nenadoma zagledala veverico, ki je skočila prednjo. Ko se ji je skušala izogniti, je izgubila nadzor nad kolesom in padla.
Zaradi resnosti poškodb so na pomoč poklicali helikopter, ki jo je prepeljal v Univerzitetni klinični center Maribor, so sporočili s Policijske uprave Celje.
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