Drama v lokalu v Mežici: pijani moški napadel gosta, zaposleni grozil s pištolo

V gostinskem lokalu v Mežici je bilo včeraj popoldne precej napeto. Moški, ki je bil po navedbah policije močno pod vplivom alkohola, je napadel enega od gostov, nato pa grozil še zaposleni. Dodatno je vse prestrašilo dejstvo, da je imel pri sebi pištolo.

Pištola ni bila prava, šlo je za imitacijo

Gostje so se orožja razumljivo ustrašili, policisti pa so moškega prijeli in mu odvzeli prostost. Pozneje se je izkazalo, da pištola ni bila prava, temveč je šlo za imitacijo.

Moškega so pridržali, policisti pa zdaj zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje. Zaradi kršitve javnega reda in miru so mu izdali tudi plačilni nalog.