Drama v Luciji: 41-letnik ušel iz stanovanja, kjer sta ga dva pretepala in ropala

Policisti Policijske postaje Piran so 26. marca zvečer obravnavali prijavo 41-letnega oškodovanca, ki je postal žrtev kaznivih dejanj nasilništva in velike tatvine, so danes sporočili s PU Koper. Oškodovanec je po grobih napadih dvema osumljencema v zaprtem stanovanju v Luciji skakal čez balkon, da bi ušel. Poškodovanca sta dva nepridiprava pretepla, zaklenila v stanovanje in mu odtujila dragoceno lastnino. Ko sta mu osumljenca grozila z orožjem, se je oškodovanec ustrašil za svoje življenje in uspel pobegniti.

Policisti so kmalu po dogodku prijeli oba osumljenca, 42-letnika in 44-letnika, oba občana občine Piran. Pri 42-letniku so izvedli hišno preiskavo, med katero so našli dokaze za storjeni kaznivi dejanji. Poleg tega so zasegli tudi prepovedane droge, kokain, heroin in konopljo ter pripomočke za njihovo preprodajo.

Zoper oba osumljenca bo koprsko okrožno državno tožilstvo podalo kazensko ovadbo za nasilništvo in veliko tatvino, zoper 42-letnika pa še kazensko ovadbo za neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.