Drama v Mariboru: iz stanovanja vrgel goreč predmet, ogenj se je razširil na stavbo! Stanovalce evakuirali

Na Teznem v Mariboru je izbruhnil požar v večstanovanjski stavbi. Po prvih ugotovitvah policije je zagorelo v enem od stanovanj, nato pa naj bi stanovalec goreč predmet vrgel skozi okno.

Na kraj so prihiteli gasilci in reševalci, stanovalce morali evakuirati

Po prvih informacijah je ogenj izbruhnil v enem od stanovanj, nato pa se je dogajanje še zapletlo. Stanovalec naj bi namreč goreč predmet odvrgel skozi okno, zaradi česar naj bi se požar razširil in poškodoval tudi stavbo.

Na kraj dogodka so prihiteli gasilci in reševalci. Gasilcem je požar uspelo pogasiti, moškega pa so reševalci odpeljali v bolnišnico. Podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju za zdaj niso znane.

Policija preiskuje sum kaznivega dejanja

Zaradi požara so morali iz stavbe evakuirati stanovalce. Po prvih podatkih je nastala manjša materialna škoda. Policisti zdaj ugotavljajo, kaj natančno se je dogajalo v stanovanju in zakaj je moški goreč predmet odvrgel skozi okno.

»O dogodku še zbiramo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti,« so sporočili s Policijske uprave Maribor.