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KAJ SE JE DOGAJALO?

Drama v Mariboru malo po 15. uri: Trg Leona Štuklja zasedli policisti, res tudi streli? »Priporočamo vsem, da se ne približujejo kraju!«

Ob tem tiskovni predstavnik PU Maribor zagotovil, da nevarnosti za ljudi ni, je pa potrdil, da je ena oseba iskala zdravniško pomoč zaradi poškodb, ki po prvih ugotovitvah niso ogrožujoče za življenje.
Posredovali so v obračunu v središču mesta. FOTO: Dokumentacija Slovenskih Novic
Posredovali so v obračunu v središču mesta. FOTO: Dokumentacija Slovenskih Novic
M. U.
 31. 8. 2026 | 16:43
 31. 8. 2026 | 17:01
2:04
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Mariborski policisti so zgodaj popoldne posredovali pri incidentu oziroma obračunu na Trgu Leona Štuklja v centru mesta. Kot je za STA povedal predstavnik Policijske uprave Maribor Boštjan Velički, so na kraju dogodka prijeli več oseb, kaj se je dogajalo oziroma kakšen je bil motiv spora, pa za zdaj še ugotavljajo.

Res tudi streli?

Policisti so bili obveščeni o tem, da naj bi prišlo tudi do uporabe strelnega orožja, a je Velički povedal, da teh informacij za zdaj ne more potrditi, kot tudi ne, da naj bi bil eden od osumljenih oborožen z nožem. Ob tem je še zagotovil, da nevarnosti za ljudi ni. Spletni Večer poroča, da so Trg Leona Štuklja malo po 15. uri zasedli policisti, ga obdali s policijskimi trakovi, ljudje, zbrani na kraju, pa so razlagali o sporu med več osebami, o streljanju, pa tudi o tem, da naj bi bil nekdo od vpletenih oborožen z nožem.

Policisti vpletene intenzivno iščejo

Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj, ki na kraju dogodka  in okolici še zmeraj intenzivno izvajajo ukrepe za izsleditev oseb, vpletenih v dogodek, ter zbirajo obvestila o samem dogodku. Glede informacij, da naj bi policija ob prihodu na kraj prijela osumljence, pojasnjujemo, da so policisti na kraju izvedli več postopkov ugotavljanja identitete.

»Priporočamo vsem, da se po nepotrebnem ne približujejo kraju, kjer policisti izvajajo aktivnosti oz. upoštevajo navodila policistov,« so navedli na PU Maribor.

Zaenkrat lahko potrdijo, da je ena oseba iskala zdravniško pomoč zaradi poškodb, ki po prvih ugotovitvah niso ogrožujoče za življenje.

 

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