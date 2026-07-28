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SAJ NI RES, PA JE

Drama v Mariboru: najstnik se je vmešal v delo policije in začel množični pretep

V istem nočnem izpadu je sodelovala tudi mladoletnica.
Dogajalo se je na prireditvi. FOTO: Z1b Getty Images/istockphoto
Dogajalo se je na prireditvi. FOTO: Z1b Getty Images/istockphoto
N. P.
 28. 7. 2026 | 16:41
2:36
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Nedeljske zgodnje jutranje ure na lokalni prireditvi v okolici Markovcev so se namesto s sproščenim zabavanjem končale z divjanjem, posredovanjem policije in hudo poškodovanimi obiskovalci. Kot sporoča predstavnica za odnose z javnostmi PU Maribor Anita Kovačič, se je dogajanje začelo zapletati, ko so bili policisti obveščeni o pretepu več oseb. Ko so prispeli na prizorišče incidenta, je sledil pravi kaos. V uradne postopke se je namreč brezobzirno vmešal 19-letni mladenič. Moški je povsem ignoriral ukaze uniformirancev, naj se umakne, namesto tega pa je napetost le še stopnjeval; k pretepu je pozival ter izzival prisotne, nato pa odkorakal do neznancev ter z njimi začel fizični obračun. Ob tem je najprej odrinil varnostnico, nato pa svojo jezo usmeril proti policistom. Enega med njimi je med poskusom preprečitve uradnega dejanja celo lažje poškodoval.

Ko so mu možje v modrem odredili pridržanje, se brezobzirnež še vedno ni pomiril. Svoj bes je znesel na policiste in njihovo opremo ter poškodoval notranjost službenega vozila, kasneje pa je skušal poškodovati še drugega policista. V istem nočnem izpadu je sodelovala tudi mladoletnica, ki po ugotovitvah policije ni upoštevala navodil varnostnikov, zato so pridržanje odredili tudi zanjo. Kmalu pa se je izkazalo, da se nočni izpad 19-letnika in mladoletnice ni začel šele ob prihodu policije. Z zbiranjem obvestil so namreč ugotovili, da je že pred prihodom patrulje mladoletnica pristopila do druge mladoletne osebe in jo začela odrivati. V tem trenutku je k njima pritekel 19-letnik ter mladoletnico tako močno udaril, da jo je hudo telesno poškodoval. Divjaško dejanje je želel preprečiti naključni mimoidoči, a je kratko potegnil tudi on: 19-letnik ga je napadel ter z udarcem prav tako hudo poškodoval.

Policisti so sporočili, da mladoletnico čaka obdolžilni predlog zaradi kršitev Zakona o zasebnem varovanju in Zakona o javnem redu in miru. Zgodba za 19-letnika, ki ga policija zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja dobro pozna že iz preteklosti, pa ne bo tako preprosta. Osumljen je nasilništva, dveh kaznivih dejanj hude telesne poškodbe ter preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. S kazensko ovadbo so ga včeraj privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zanj brez oklevanja odredil pripor.

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