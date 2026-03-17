Drama v Markovem, kjer je zagorelo gospodarsko poslopje – vzrok za nastanek požara še ni znan

V naselju Markovo v občini Kamnik je okoli 3. ure zagorelo gospodarsko poslopje, ki so ga gasilci pogasili. Med gašenjem so naleteli na čistila in razkužila za čiščenje molznih strojev. Aktivirali so podjetje za odvoz čistil in razkužil. Zaradi izteka požarne vode v bližnji potok so aktivirali tudi enoto ELME, ki pa nevarnosti za okolje ni zaznala. Kot so še sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so posredovali prostovoljni gasilci iz društev Sela, Kamnik, Srednja vas, Šmartno v Tuhinju in Nevlje, ki so požar pogasili. Prostovoljni gasilci društva Sela pa so do 14. ure ostali na straži.

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so za STA pojasnili, da so bili nekaj pred 3. uro obveščeni o požaru v enem izmed naselij na območju Tuhinjske doline, kjer je zagorelo gospodarsko poslopje. »Po prvih podatkih je bilo v njem shranjene več kmetijske mehanizacije in v njem ni bilo živali,« so navedli. Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet ogleda in nadaljnje kriminalistične forenzične preiskave. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, ocenjujejo na PU Ljubljana.