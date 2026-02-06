  • Delo d.o.o.
NASILJE V DRUŽINI

Drama v okolici Izole: bivši jo je udaril, prijel za vrat in pljunil

Moški iz okolice Pirana je dobil klic znanca, grozil mu je, da ga bo ubil.
Simbolična fotografija. FOTO: Ondrooo/gettyimages
Simbolična fotografija. FOTO: Ondrooo/gettyimages
M. U.
 6. 2. 2026 | 20:41
 6. 2. 2026 | 20:42
1:32
A+A-

V četrtek ob 17.35 so policisti posredovali v okolici Izole, od koder je klicala ženska in prijavila, da jo je udaril, prijel za vrat in pljunil bivši partner. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 29-letni moški iz okolice Kopra k bivši partnerki pripeljal njunega otroka, pri tem je med njima prišlo do prepira, saj mu ni dovolila vstopiti v hišo. Pri tem jo je prijel za vrat, jo žalil, pljunil in ji grozil, da ji bo zažgal hišo. Oškodovanka je še povedala, da je bil njen bivši partner do nje nasilen že pred rojstvom otroka. Policisti so mu izrekli ukrep prepoved približevanja, zadevo pa preiskujejo kot kaznivo dejanje nasilništva.

Dobil klic znanca, grozil mu je, da ga bo ubil

Nato se je ob 18.11 na Policijski postaji Piran zglasil moški iz okolice Pirana in prijavil grožnje s strani znanca. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je prijavitelja po telefonu poklical znanec, 29-letni moški iz okolice Kopra in mu grozil, da ga bo ubil, kasneje je poklical tudi prijaviteljevo partnerko in ji povedal, da gre iskat pištolo in bo njenega partnerja ubil. Z grožnjami zoper življenje se je prijavitelj ustrašil za svoje življenje, zaradi česar policisti zadevo preiskujejo kot kaznivo dejanje grožnje.

