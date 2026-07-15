Drama v okolici Moravč se je končala tragično: osumljenca našli mrtvega

V okolici Moravč se je zgodaj popoldne odvijala prava drama. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so na tem območju potekale policijske aktivnosti, povezane z nasilnim kaznivim dejanjem in iskanjem ter prijetjem osumljenca. Na terenu je bilo več policijskih enot, med njimi tudi pripadniki specialne enote. Policija je sicer mirila, da ni nevarnosti za širšo okolico, kjer poteka akcija, kljub temu pa so izdali resno opozorilo za vse lokalne prebivalce: »Vse občane opozarjamo, da se ne približujejo kraju posredovanja, okoliške stanovalce pa, da ostanejo v svojih domovih, zavarujejo vhode ter upoštevajo navodila policistov na kraju.« Obenem pozivajo vse, naj ne ovirajo dela policije na terenu in naj se nikakor ne približujejo območju, kjer poteka nevarna operacija.

Dobro uro pozneje je tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomaž Tomaževic sporočil nove informacije policijske akcije: »Osumljenec kaznivega dejanja je bil v postopku najden mrtev v hiši in nevarnosti za varnost ljudi ni več. Policisti v povezavi s tem niso uporabljali nobenih prisilnih sredstev.« Tomaževic je dodal, da bo Policija podrobnosti o tem, kaj se je dogajalo, sporočila takoj, ko bodo zbrana prva obvestila.