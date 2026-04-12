Drama v okolici Postojne: policiji prijavil, da je kokoš napadel sosedov pes

Policisti so bili v petek ob 17.37 napoteni v eno od vasi v okolici Postojne, od koder je klical moški in prijavil, da je njihovo kokoš napadel sosedov pes, ki ni bil na povodcu.

Zoper 39-letnega lastnika psa so uvedli hitri postopek

Policisti so ugotovili, da je prijavitelj na dvorišču hiše zagledal manjšega psa, ki je v gobcu držal kokoš ter se z njo odpravil proti sosednji hiši. Prijavitelj je stekel za njim, nakar je pes poškodovano kokoš spustil in stekel domov.

Zoper 39-letnega lastnika psa so policisti zaradi kršitve določb Zakona o zaščiti živali uvedli hitri postopek ter o ugrizu pisno obvestili UVHVVR.