Drama v okolici Postojne: policiji prijavil, da je kokoš napadel sosedov pes

Policisti so bili v petek ob 17.37 napoteni v eno od vasi v okolici Postojne, od koder je klical moški in prijavil, da je njihovo kokoš napadel sosedov pes, ki ni bil na povodcu.
Policisti so ugotovili, da je prijavitelj na dvorišču hiše zagledal manjšega psa, ki je v gobcu držal kokoš ter se z njo odpravil proti sosednji hiši. Prijavitelj je stekel za njim, nakar je pes poškodovano kokoš spustil in stekel domov.
Zoper 39-letnega lastnika psa so policisti zaradi kršitve določb Zakona o zaščiti živali uvedli hitri postopek ter o ugrizu pisno obvestili UVHVVR.
