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NASILJE V DRUŽINI

Drama v okolici Šmihela: 40-letnik se je surovo znašal nad družinskimi člani

Policisti so nasilnežu odvzeli prostost.
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images
M. U.
 4. 6. 2026 | 14:19
0:45
A+A-

Policisti PP Novo mesto so bili v torek okoli 14. ure obveščeni o nasilju v družini v okolici Šmihela. Nemudoma so se odzvali, zbrali so obvestila in ugotovili, da je 40-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad družinskimi člani.

Končal v prostoru za pridržanje

Policisti so nasilnežu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin nasilja v družini, so navedli na PU Novo mesto. 

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