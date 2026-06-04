Drama v okolici Šmihela: 40-letnik se je surovo znašal nad družinskimi člani

Policisti PP Novo mesto so bili v torek okoli 14. ure obveščeni o nasilju v družini v okolici Šmihela. Nemudoma so se odzvali, zbrali so obvestila in ugotovili, da je 40-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad družinskimi člani.

Končal v prostoru za pridržanje

Policisti so nasilnežu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin nasilja v družini, so navedli na PU Novo mesto.