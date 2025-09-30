Drama v Piranu: 31-letnik napadel taksista, »uletel« 18-letnik in ga porinil na žensko

V ponedeljek po 20. uri so policisti obravnavali kršitev Zakona o javnem miru v Piranu. 63-letnik je parkiral taksi na mesto, namenjeno za taksije. Do njega je pristopil 31-letni domačin in prisedel v vozilo, zatem pa ga verbalno napadel in mu zagrozil.

»Uletel« 18-letnik in ga porinil na 28-letnico

Voznik je poklical policijo, kršitelj pa zapustil vozilo. Zatem je prišel na kraj 18-letnik, stekel proti 31-letniku in ga porinil, da je padel na 28-letno žensko, ki se je pri padcu udarila z glavo ob mizo. Tako 18-letniku kot tudi 31-letniku so policisti napisali plačilni nalog.