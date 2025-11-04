Drama v Piranu: najstnika ugriznil pes, nato je ponorela še lastnica

Koprska policijska uprava poroča, da je v ponedeljek ob 19. uri v Piranu manjši pes ugriznil v nogo 17-letnega domačina. Zatem je do njega pristopila lastnica psa, državljanka Švedske, ki je očeta poškodovanega še žalila, ko je poklical policijo.

Policisti so tuji državljanki izdali plačilni nalog zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru in zakona o zaščiti živali. O kršitvah so obvestili tudi dežurno inšpektorico uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Sicer pa je PU Koper v zadnjih 24 urah na interventni številki policije 113 zabeležila 123 klicev. Med 58 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 24 prometnih nesreč, 6 kršitev javnega reda in miru ter 5 kaznivih dejanj.