Drama v portoroškem lokalu okoli 2. ure: 31-letnica plesala na odru, navodila varnostnika preslišala

V Portorožu je v nedeljo, 12. julija 2026, okoli 2. ure 31-letnica plesala na odru v lokalu. Varnostnik jo je odstranil, ker ni upoštevala njegovih navodil. Pri tem ga je žalila in zmerjala, z žalitvami pa je nadaljevala tudi po prihodu policistov, sporočajo s PU Koper.

V zadnjih 48 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 1099 klicev. Med 175 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 48 prometnih nesreč, 23 kršitev javnega reda in miru ter 16 kaznivih dejanj. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 19 intervencij na javnem kraju, 4 pa v zasebnih prostorih. 2 kršitelja, ki sta kljub opozorilu nadaljevala s prekrškom, so pridržali.

