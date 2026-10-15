Drama v predoru na Rebernicah: iz avtobusa z 32 mladimi potniki se je začelo močno kaditi!

Prava drama se je v sredo zgodaj zjutraj odvijala na hitri cesti H4 Razdrto–Vrtojba. Iz avtobusa, na katerem je bilo kar 32 mlajših potnikov, se je začelo močno kaditi. V sredo ob 6.43 so uslužbenci Darsa tako novogoriške policiste obvestili o nevarnem dogodku na odseku Rebernice, v predoru Barnica. Policisti so ugotovili, da je 34-letni voznik avtobusa med vožnjo na redni liniji proti Novi Gorici že pred predorom opazil močno dimljenje iz motornega dela vozila. Vzrok je bila okvara motorja.

Voznik je avtobus ustavil, vseh 32 mlajših potnikov pa je izstopilo iz vozila.

Voznik sam pogasil požar

Kljub nevarni situaciji je voznik ohranil prisebnost. Manjši požar, ki je izbruhnil na avtobusu, je uspešno pogasil z gasilnim aparatom. Na kraj so poleg prometnih policistov iz Nove Gorice prihiteli še gasilci Gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina in Prostovoljnega gasilskega društva Vipava. Zavarovali so kraj dogodka in avtobus temeljito pregledali s termovizijsko kamero, da bi preverili morebitna skrita žarišča.

Posredovali so tudi uslužbenci Darsa.