Drama v romskem naselju: bil je pijan, vse se je dogajalo v prisotnosti otrok

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto med 24. in 27. julijem posredovali v 214 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 674 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin.

Pridržali kršitelja

V petek, 24. julija 2026, so nekaj po 18. uri z naselja Kerinov Grm na pomoč poklicali policiste PP Krško, kjer naj bi pijan kršitelj motil javni red in mir, udaril naj bi partnerko in ob prisotnosti otrok razbijal inventar v hiši. 31-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Med postopkom je nadaljeval z nedostojnim vedenjem, grozil je tudi policistom. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog in zoper njega ukrepali tudi zaradi izrečenih groženj.