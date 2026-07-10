Uprava za zaščito in reševanje poroča o več delovnih nesrečah.

Tako je ob 14.12 v naselju Šempeter pri Gorici delavec padel v jašek. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so z vrvno tehniko poškodovano osebo dvignili na površje in predali reševalcem NMP Nova Gorica v oskrbo. O nesreči je bila obveščena tudi Policija.

Ob 12.46 je na Reški cesti v Postojni delavcu med čiščenjem odtokov ukleščilo roko pod zamrzovalno skrinjo. Gasilci PGD Postojna so s tehničnim posegom dvignili skrinjo in delavcu omogočili izvlek roke.

Ob 8.46 pa se je v naselju Klanec v občini Komenda občan poškodoval pri padcu s strehe. Gasilci PGD Komenda so zavarovali kraj dogodka in pristanka helikopterja ter nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu poškodovanca. Helikopter SV z ekipo HNMP je poškodovanca prepeljal v UKC Ljubljana.