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PU KOPER

Drama v Simonovem zalivu: 73-letnika potegnili iz vode in ga oživljali

Zgodilo se je v jutranjih urah.
FOTO: Natasa Borenovic Getty Images
FOTO: Natasa Borenovic Getty Images
S. U.
 9. 7. 2026 | 20:11
 9. 7. 2026 | 20:33
1:22
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S PU Koper sporočajo, da so včeraj 8. julija 2026, ob 9.40, dobili obvestilo, da se v Simonovem zalivu v Izoli oseba utaplja. Dva očividca, ženska in moški, sta osebo takoj potegnila iz vode, zatem so 73-letnega moškega takoj, skupaj z reševalci iz vode, pričeli oživljati. Po prihodu zdravniškega osebja na kraj so moškega uspešno reanimirali in ga odpeljali v SB Izola.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 360 klicev. Med 72 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 21 prometnih nesreč, 2 kršitvi javnega reda in miru ter 4 kazniva dejanja.   V 17 prometnih nesrečah je nastala premoženjska škoda, v 1 nesreči so bili udeleženci lažje, v 3 nesrečah huje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu smo 1 vozniku zasegli vozilo. Zaradi kršitve javnega reda in miru smo opravili 2 intervenciji na javnem kraju. Med kaznivimi dejanji smo zabeležili 2 vloma, 2 tatvini.

 

 

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