Drama v Simonovem zalivu: 73-letnika potegnili iz vode in ga oživljali

S PU Koper sporočajo, da so včeraj 8. julija 2026, ob 9.40, dobili obvestilo, da se v Simonovem zalivu v Izoli oseba utaplja. Dva očividca, ženska in moški, sta osebo takoj potegnila iz vode, zatem so 73-letnega moškega takoj, skupaj z reševalci iz vode, pričeli oživljati. Po prihodu zdravniškega osebja na kraj so moškega uspešno reanimirali in ga odpeljali v SB Izola.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 360 klicev. Med 72 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 21 prometnih nesreč, 2 kršitvi javnega reda in miru ter 4 kazniva dejanja. V 17 prometnih nesrečah je nastala premoženjska škoda, v 1 nesreči so bili udeleženci lažje, v 3 nesrečah huje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu smo 1 vozniku zasegli vozilo. Zaradi kršitve javnega reda in miru smo opravili 2 intervenciji na javnem kraju. Med kaznivimi dejanji smo zabeležili 2 vloma, 2 tatvini.