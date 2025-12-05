Drama v stanovanjskem bloku, 72-letnik jo je napadel na stopnišču

V zadnjih 24 urah so policisti Policijske uprave Koper obravnavali več dogodkov, povezanih z nasiljem ter kršitvami javnega reda in miru. Ob 13.41 je na Policijsko postajo Sežana poklicala občanka in prijavila, da jo sosed iz istega stanovanjskega bloka večkrat žali, tokrat naj bi jo ponovno žalil na hodniku. Policisti so ugotovili, da je ženska na stopnišču srečala 72-letnega soseda, ki jo je brez njej znanega razloga začel zmerjati. Zaradi žalitev se je počutila vznemirjeno in prizadeto. Policisti so kršitelja izsledili, zaradi kršitve javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Ankaran: pljunek v avto in brca, ki je poškodovala luč in odbijač

Ob 16.39 so policiste napotili do prireditvenega šotora v Ankaranu. Občan je prijavil spor s pešcem, ki je prečkal cesto: ta naj bi ga pljunil in brcnil v osebni avtomobil ter ga poškodoval, nato pa pobegnil med bloke proti šoli. Na kraju so policisti ugotovili, da je voznik z avtomobilom ustavil pred prehodom za pešce v centru Ankarana, ker je čez prehod hodil neznani moški. Neznanec naj bi začel brez razloga gestikulirati proti vozilu, voznik naj bi z rokami zamahnil nazaj, kar je moškega razburilo: pristopil je do voznikove strani in pljunil v vozilo, nato pa z brco poškodoval zadnjo levo luč in zadnji odbijač. Storilec je odšel proti centru Ankarana in ga niso izsledili. Ko ga izsledijo, bodo zoper njega uvedli hitri postopek.

Koper: prodajalki prestrašeni, 70-letnik naj bi grozil in pozival k pretepu

Ob 17.54 je OKC PU Koper prejel obvestilo občanke, da moški, ki redno zahaja v enega od trgovskih centrov v Kopru, prodajalkam grozi, jim skriva čelade z motorjev, je žaljiv in vsiljiv. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da gre za 70-letnega moškega iz Pirana. Dve prodajalki sta ga zaradi opisanih dejanj opozorili in ga vprašali, zakaj to počne, njega pa je to močno razburilo: začel ju je verbalno žaliti in ju pozivati k pretepu. Prodajalki sta se počutili prestrašeni in ogroženi. Policisti bodo zoper moškega uvedli hitri postopek.

Družinski spor v okolici Sežane: sin očeta žalil in odrinil

Ob 19.11 so sežanski policisti posredovali v okolici Sežane, kjer je ženska prijavila spor med možem in sinom. Policisti so ugotovili, da sta se po vrnitvi očeta domov sprla s sinom, pri čemer je 37-letni moški očeta žalil in ga porinil stran od sebe. Oče se je počutil užaljenega in prestrašenega, zato se je umaknil in počakal na policijo. Povedal je tudi, da sin do sedaj ni bil nasilen, ter da želi, da gre »na svoje«. Policisti bodo kršitelju izdali plačilni nalog.

Gostinski lokal v Kopru: cel dan nadlegoval zaposlene, želel spati pod mizo

Ob 21.31 so policisti posredovali v enem od gostinskih lokalov v Kopru, kjer so imeli »že cel dan« težave z moškim, ki je poskušal vstopiti v lokal in jih nadlegoval. Ugotovili so, da je javni red kršil 39-letni moški iz Postojne. Do zaposlenih se je vedel nedostojno: kljub opozorilom je postopal po terasi, želel se je namestiti pod mizo in spati, nato je hodil po notranjosti lokala ter jemal cenike z miz, s čimer je osebje vznemirjal. Policisti so mu izdali plačilni nalog.

Le nekaj minut pozneje, ob 21.34, so koprski policisti odšli še v okolico Kopra, kjer je moški prijavil, da je k njemu prišel brat, ki je bil pod vplivom alkohola, nanj kričal in ga brcnil v trebuh. Kršitelju, 40-letnemu moškemu iz okolice Kopra, so policisti na kraju izdali plačilni nalog.