Drama v zraku: sunek vetra Slovenca zabil ob tla, Nemec obvisel na drevesu (FOTO)

Drama na nebu: sunek vetra jadralca vrgel ob tla, drugi končal na drevesu

Na Goriškem in Tolminskem sta se v ponedeljek v razmaku le nekaj minut zgodili dve nesreči jadralnih padalcev. Na Lijaku je 53-letnega Slovenca tik po vzletu zajel sunek vetra in ga potegnil nazaj proti tlom, na območju Mrzlega vrha pa je 58-letni Nemec po težavah s padalom zasilno pristal na drevesu.

Prva nesreča se je zgodila okoli 15.30 na vzletišču Lijak v Mestni občini Nova Gorica. Po ugotovitvah policistov je 53-letni jadralni padalec samostojno vzletel, nato pa ga je na višini približno petih metrov zajel nenaden sunek vetra. Sunek ga je sunkovito potegnil nazaj, nato pa je strmoglavil in s hrbtenico udaril ob tla oziroma vzletno brežino.

Arhivska fotografija FOTO: Pu Nova Gorica In Grs Tolmin

Pri padcu se je poškodoval. Na kraju so mu pomagali gorski reševalci GRS Ajdovščina in člani Enote za hitre reševalne intervencije Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica. Poškodovanega je nato prevzela dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika in ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana. Policisti so tujo krivdo izključili, o dogodku pa so obvestili pristojne pravosodne organe in preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.

Padalo se je zaprlo, končal je na krošnji drevesa

Le približno deset minut pozneje so bili policisti obveščeni še o nesreči na območju Mrzlega vrha nad planino Pretovč na Tolminskem. Med letom na približno 1230 metrih nadmorske višine so se 58-letnemu državljanu Nemčije vrvice padala zapletle ob ramo, zaradi česar se je padalo zaprlo. Jadralni padalec je moral zasilno pristati na krošnji drevesa. Pri poskusu reševanja padala so se vrvice prepletle okoli njegove roke, pri tem pa si je poškodoval ramo. Po navedbah policije se je huje telesno poškodoval.

Arhivska fotografija FOTO: Pu Nova Gorica In Grs Tolmin

Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Tolmin in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Poškodovanega so oskrbeli in ga s policijskim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

Tudi v tem primeru so policisti tujo krivdo izključili. O svojih ugotovitvah bodo obvestili novogoriško državno tožilstvo.