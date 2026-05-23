Drama v zraku: v Idrskih Krnicah padel jadralni padalec, hudo je

V Idrskih Krnicah padel jadralni padalec. Policisti PP Idrija so na kraju ugotovili, da je državljan Švice po 40 metrov letenja, na višini 4 metrov zadel v telefonski kabel, kar je imelo posledico, da ga je obrnilo in neizbežen je bil padec na tla.

Z njim je hudo

Padalec je pri tem utrpel hude telesne poškodbe in bil s helikopterjem odpeljan na zdravljenje v UKC Ljubljana. Padalec je imel vsa dovoljenja za letenje.