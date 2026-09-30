Dramatičen obračun v Škofji Loki: 22-letnik z ostrim predmetom napadel policiste, ti uporabili orožje

Policisti so v Škofji Loki posredovali zaradi nevarnega moškega, ki naj bi z ostrim predmetom ogrožal ljudi. Ko so prispeli na kraj, jih je 22-letnik napadel, zato so morali uporabiti prisilna sredstva in tudi strelno orožje. Moški je bil hudo poškodovan.

Želel ukrasti reševalno vozilo

Policisti so bili včeraj okoli 21.33 napoteni na nujno intervencijo na območje občine Škofja Loka. Po do zdaj zbranih podatkih naj bi moški z ostrim predmetom v zasebnem prostoru ogrožal življenja drugih oseb.

Ko so policisti prispeli na kraj, naj bi se 22-letnik z ostrim predmetom spravil nadnje na javnem kraju. Po navedbah policije je aktivno napadel policiste in želel ukrasti reševalno vozilo. Policisti so ga večkrat opozorili, naj preneha z napadom, vendar opozoril ni upošteval. Ker napada z nevarnim predmetom niso mogli drugače odvrniti, so uporabili prisilna sredstva. Med drugim so izstrelili opozorilni strel in uporabili strelno orožje.

Po uporabi orožja je bil 22-letnik hudo telesno poškodovan. Reševalci so ga odpeljali na zdravljenje v zdravstveno ustanovo. V dogodku po podatkih policije ni bila poškodovana nobena druga oseba.

Primer preiskujejo kriminalisti in specializirano tožilstvo

Policija okoliščine dogodka še intenzivno preiskuje. Kriminalisti in forenziki zbirajo podatke, ki bodo pokazali, kaj natančno se je dogajalo pred nevarnim posredovanjem. O dogodku, pri katerem so bili udeleženi policisti in je bilo uporabljeno strelno orožje, je bilo obveščeno tudi Specializirano državno tožilstvo. S tem naj bi bila zagotovljena neodvisna in transparentna preiskava. Policija bo izvedla tudi postopke za preveritev zakonitosti in strokovnosti uporabe prisilnih sredstev. Več informacij bo znanih po zaključku preiskave, so navedli na PU Kranj.