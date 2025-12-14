Dramatična nesreča v naselju: voznik izgubil nadzor in trčil v betonski jašek

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Celje je v zadnjih dveh dneh prejel kar 651 klicev občanov. Od tega je bilo 152 klicev interventnih, dva pa sta bila ocenjena kot nujna. Med interventnimi klici jih je 39 sodilo na področje kriminalitete, 10 na področje mejnih zadev in tujcev, največ – 70 – na področje prometne varnosti, 57 pa na področje javnega reda in miru. Podatki kažejo, da prometna varnost še naprej ostaja eno ključnih področij dela policije na Celjskem. Od petka do danes so policisti obravnavali skupno 28 prometnih nesreč. Ena izmed njih se je končala s hudimi telesnimi poškodbami, v 27 primerih pa je nastala zgolj materialna škoda.

Do hujše prometne nesreče je prišlo v petek v zgodnjih jutranjih urah v naselju Brdce na območju Policijske postaje Laško. Voznik osebnega vozila je vozil po lokalni cesti iz smeri Zgornje Rečice proti Laškemu, pri čemer zaradi neprilagojene hitrosti ni več obvladoval vozila. Zapeljal je z vozišča in trčil v betonski jašek, vozilo pa se je ob tem prevrnilo. Voznik je padel iz vozila in utrpel hude telesne poškodbe. Poškodovanega so reševalci z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Celje, kjer je ostal na nadaljnjem zdravljenju.