Dramatično reševanje na Triglavu: 19-letnik iz Srbije izginil v snegu, reševalci našli njegove stvari

Na območju Triglava poteka zahtevna iskalna akcija za komaj 19-letnim državljanom Srbije, ki se je v soboto odpravil v gore. Mladeniča še vedno niso našli, razmere pa reševalcem močno otežujeta veter in oblačnost. V snegu so odkrili njegove sledi, ki pa so na višini približno 1900 metrov nenadoma izginile. Novogoriški regijski center za obveščanje je namreč policijo v nedeljo ob 19.55 obvestil, da je na poti na Triglav čez Plemenice obtičal tuji planinec. Takoj je stekla reševalna akcija, v katero so se vključili gorski reševalci GRS Bovec, na pomoč pa so poklicali tudi kolege iz Mojstrane.

Razmere so bile izjemno zahtevne. Zaradi vse močnejšega vetra in oblačnosti reševanje s helikopterjem ni bilo mogoče, zato so morali reševalci območje pregledovati na terenu.

V snegu našli sledi, nato jih je izbrisal veter

Med iskanjem so reševalci na nadmorski višini 2130 metrov našli predmete pogrešanega planinca. Danes dopoldne so med pregledovanjem območja opazili tudi sledi hoje v snegu, ki so se spuščale proti nižjim predelom gore. Sledi so lahko spremljali do nadmorske višine približno 1900 metrov, nato pa jih je izbrisal veter. Na območju so našli še druge predmete, ki naj bi pripadali pogrešanemu mladeniču. Po doslej zbranih podatkih policije gre za 19-letnega državljana Srbije, ki se je na Triglav odpravil v soboto, 31. oktobra.

Iskanje se nadaljuje, mladeniča še niso našli

Iskalno akcijo vodi Policijska postaja Bovec, pri iskanju pa sodelujejo gorski reševalci. Kljub dosedanjim prizadevanjem pogrešanega 19-letnika še niso našli. Kje se mladenič trenutno nahaja in kaj se mu je zgodilo na poti, za zdaj ni znano. Policija nadaljuje iskanje.