Droni nad Črnomljem: policija išče Borislava, ki je pobegnil po kaznivem dejanju

Policijska postaja Črnomelj je 31. januarja zvečer obravnavala kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Po storjenem dejanju je osumljenec Borislav Bojanić peš pobegnil, policisti in kriminalisti pa od takrat izvajajo intenzivne aktivnosti za njegovo izsleditev. Policisti uporabljajo vse razpoložljive sile, vključno z droni, da bi ga našli. Bojanić je star 44 let, visok približno 185 cm in srednje postave. Ko je odšel od doma v Bojancih, je nosil temno zelene hlače.

Po do zdaj znanih podatkih je Bojanić nepredvidljiv in bi lahko bil nevaren, zato policija poziva vse, ki bi ga opazili, naj se mu ne približujejo, ampak nemudoma obvestijo policiste na številko 113. Prav tako policija prosi vse, ki imajo informacije o njegovem gibanju, da to sporočijo organom pregona.

Policija poziva tudi samega Borislava Bojanića, da se zaradi razjasnitve vseh okoliščin dogodka sam zglasi na najbližji policijski postaji ali pokliče na številko 113, je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.