Ana Pusovnik o trenutkih groze: družina za las ušla tragediji! Otrok se je zgrudil med požarom (FOTO)

Pretresljivo nedeljsko jutro sta doživela vplivnica Ana Pusovnik, po novem se piše Taks, in njen mož, koroški podjetnik Saško Taks. Na podstrešju njihove hiše je zagorelo v zgodnjih jutranjih urah. Požar je po njenih besedah izbruhnil okoli 6.15 in le hitra intervencija gasilcev je preprečila tragedijo. Ana je šele danes zbrala misli in za Slovenske novice opisala trenutke groze, ki so se dogajali v njenem domu.

Materialna škoda ni velika. FOTO: Gasilci Prevalje

Na družbenem omrežju se je najprej zahvalila vsem za skrb in razkrila, da je požar izbruhnil na podstrešju ter da se je »najhujši scenarij skoraj zgodil«. Gasilci PGD Prevalje in KGZ Ravne na Koroškem so ogenj pogasili, preden se je razširil, škoda pa je po njenih besedah minimalna.

Ana je za Slovenske novice opisala dramatične trenutke, ko so ugotovili, da na podstrešju divja ogenj. »Res je, šlo je za zelo neprijeten dogodek, ki bi se lahko končal mnogo huje. Ugotovili smo, da gori, ko je hčerka od partnerja prišla iz svoje podstrešne sobe omotična in se onesvestila. Saško je takoj poklical reševalce, in ko je hčerka prišla k sebi, je povedala, da je v sobi dim. Ko je šel preverit, je ugotovil, da nekje gori.«

Družina se je zahvalila gasilcem in reševalcem, ki so ravnali hitro in strokovno. FOTO: Gasilci Prevalje

Vse skupaj se je odvilo v nekaj trenutkih, ki so bili – kot pravi Ana – odločilni: »Tragedija bi se res lahko zgodila, če hčerka ne bi pravočasno prišla dol ali če bi ogenj opazili šele, ko bi bilo že vse v plamenih.«

Kaj je povzročilo požar, se še ugotavlja. »Požar je izbruhnil na treh mestih v izolaciji. Izolacijo smo delali na novo prejšnji četrtek in očitno je prišlo do stika pri elektriki ali izolaciji, vendar to še ni potrjeno.«

Jutro na Koroškem je bilo vse prej kot mirno. FOTO: Gasilci Prevalje

Čeprav jih je zajela groza, se je zgodba končala srečno: »Na srečo škoda ni velika – zahvaljujoč strokovnemu in izjemno hitremu posredovanju gasilcev PGD Prevalje in KGZ Ravne na Koroškem, ki so požar pogasili, še preden bi nastala hujša škoda. Tako da smo jim resnično hvaležni!«

Po do zdaj znanih podatkih so gasilci posredovali takoj po klicu in pogasili vsa žarišča, preden bi se ogenj razširil na ostrešje in bivalne prostore.

FOTO: Gasilci Prevalje

Dogajanje so po intervenciji potrdili tudi v PGD Prevalje: »Ob 6.50 je v Ugaslih Pečeh, občina Prevalje, prišlo do požara in dimljenja na podstrešju stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Prevalje in KGZ Ravne na Koroškem smo požar pogasili. Pri tem se je ena oseba nadihala dima, enega gasilca pa je med gašenjem z IDA obšla slabost. Reševalci NMP so ju oskrbeli in prepeljali v SB Slovenj Gradec. Objekt bomo še čez dan pregledovali s termokamero.«