Družinska drama pri Sežani! Oče sinu: Odloči se, kaj boš storil

V preteklem vikendu je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 485 klicev. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 10 intervencij, sporočajo s PU Koper.

Zmerjal in žalil lastnega očeta

V petek, 16. januarja 2026, so bili koprski policisti ob 13.06 napoteni v eno od stanovanj v Semedeli, od koder je klical moški in prijavil, da ga je doma žalil sin. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 40-letni moški doma zmerjal in žalil svojega očeta ter mu grozil s pretepom in s tem pri njem povzročil občutek prestrašenosti in ogroženosti. Slednji je kršitev nadaljeval tudi med postopkom s policisti in ni upošteval zakonitih ukazov policistov, da naj kršitev preneha. Policisti so zoper njega na kraju dogodka odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog.

Neprimerno, nesramno, vulgarno in nasilno se je vedel do svoje žene

Ob 18.28 so bili postojnski policisti napoteni v Pivko, od koder je klicala ženska in prijavila, da jo je mož pod vplivom alkohola zmerjal, zaradi česar se je zatekla pred hišo. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je 76-letni moški v daljšem časovnem obdobju neprimerno, nesramno, vulgarno in nasilno vedel do svoje žene. Ravno tako ji je omejeval stike s prijateljicami in jo večkrat zaklenil iz hiše. Ob prihodu policistov na kraj se je slednji nahajal v stanovanju in je bil vidno pod vplivom alkohola, zaradi zaščite oškodovanke pa so mu policisti izrekli ukrep prepoved približevanja. Zoper navedenega zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini po 191. členu Kazenskega zakonika sledi kazenska ovadba.

Sin stopil v bran mami, oče mu je zagrozil

Ob 19.31 pa je na Policijsko postajo Sežana poklical občan in prijavil, da na domačem naslovu v okolici Sežane njegov oče pretepa mamo in njegovega brata. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je 54-letni moški v domači hiši večkrat udaril in lasal ženo, ko pa jo je sin hotel braniti, mu je zagrozil, da če se ne umakne, bo tudi njega udaril. Nato je ženo napodil iz hiše in sinu rekel, naj se odloči, kaj bo storil, nakar je tudi sin odšel za mamo. Skupaj sta se nato skrila, saj sta se bala, da ju bo mož oz. oče še tepel. Pred tem dogodkom je bil omenjeni moški že fizično nasilen do obeh sinov, ki sta bila tudi večkrat prisotna, ko je bil oče fizično in psihično nasilen do mame. V tem času je mama zaradi poškodb že poiskala zdravniško pomoč. Zaradi zaščite oškodovancev so mu policisti na kraju izrekli ukrep prepoved približevanja. Zoper navedenega zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilja v družini po 191. členu Kazenskega zakonika, lahke telesne poškodbe po 122. členu Kazenskega zakonika in zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja po 192. členu Kazenskega zakonika sledi kazenska ovadba.