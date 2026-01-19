  • Delo d.o.o.
PU KOPER

Družinska drama pri Sežani! Oče sinu: Odloči se, kaj boš storil

Ko je oče dvignil roko, je sin zbral pogum in poklical policijo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Tadej Regent/Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Tadej Regent/Delo
S. U.
 19. 1. 2026 | 14:05
 19. 1. 2026 | 14:36
A+A-

V preteklem vikendu je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 485 klicev. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 10 intervencij, sporočajo s PU Koper.

Zmerjal in žalil lastnega očeta

V petek, 16. januarja 2026, so bili koprski policisti ob 13.06 napoteni v eno od stanovanj v Semedeli, od koder je klical moški in prijavil, da ga je doma žalil sin. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 40-letni moški doma zmerjal in žalil svojega očeta ter mu grozil s pretepom in s tem pri njem povzročil občutek prestrašenosti in ogroženosti. Slednji je kršitev nadaljeval tudi med postopkom s policisti in ni upošteval zakonitih ukazov policistov, da naj kršitev preneha. Policisti so zoper njega na kraju dogodka odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog.

Neprimerno, nesramno, vulgarno in nasilno se je vedel do svoje žene

Ob 18.28 so bili postojnski policisti napoteni v Pivko, od koder je klicala ženska in prijavila, da jo je mož pod vplivom alkohola zmerjal, zaradi česar se je zatekla pred hišo. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je 76-letni moški v daljšem časovnem obdobju neprimerno, nesramno, vulgarno in nasilno vedel do svoje žene. Ravno tako ji je omejeval stike s prijateljicami in jo večkrat zaklenil iz hiše. Ob prihodu policistov na kraj se je slednji nahajal v stanovanju in je bil vidno pod vplivom alkohola, zaradi zaščite oškodovanke pa so mu policisti izrekli ukrep prepoved približevanja. Zoper navedenega zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini po 191. členu Kazenskega zakonika sledi kazenska ovadba.

Sin stopil v bran mami, oče mu je zagrozil

Ob 19.31 pa je na Policijsko postajo Sežana poklical občan in prijavil, da na domačem naslovu v okolici Sežane njegov oče pretepa mamo in njegovega brata. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je 54-letni moški v domači hiši večkrat udaril in lasal ženo, ko pa jo je sin hotel braniti, mu je zagrozil, da če se ne umakne, bo tudi njega udaril. Nato je ženo napodil iz hiše in sinu rekel, naj se odloči, kaj bo storil, nakar je tudi sin odšel za mamo. Skupaj sta se nato skrila, saj sta se bala, da ju bo mož oz. oče še tepel. Pred tem dogodkom je bil omenjeni moški že fizično nasilen do obeh sinov, ki sta bila tudi večkrat prisotna, ko je bil oče fizično in psihično nasilen do mame. V tem času je mama zaradi poškodb že poiskala zdravniško pomoč. Zaradi zaščite oškodovancev so mu policisti na kraju izrekli ukrep prepoved približevanja. Zoper navedenega zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilja v družini po 191. členu Kazenskega zakonika, lahke telesne poškodbe po 122. členu Kazenskega zakonika in zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja po 192. členu Kazenskega zakonika sledi kazenska ovadba.

15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KORISTNO

Najboljše navade za zdrava jetra

Ni vseeno, kaj jeste, kaj pijete in koliko spite.
19. 1. 2026 | 15:00
15:00
Šport  |  Športni trači
KOLESARSTVO

Ni nam vseeno, kdo bo novi predsednik Kolesarske zveze Slovenije

Zadnji januarski dan bo še kako pomemben za slovensko kolesarstvo.
Miroslav Cvjetičanin19. 1. 2026 | 15:00
14:47
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Psi to radi poližejo – veterinarji svarijo pred hudimi posledicami

Pozimi psov ne ogrožata le mraz in sol na pločnikih. Kot pravijo slovenski veterinarji, na pse pozimi preži nevarnost, na katero lastniki pogosto sploh nismo pozorni.
Kaja Berlot19. 1. 2026 | 14:47
14:45
Novice  |  Slovenija
VELIKO PRAZNOVANJE

»Kar ni tvojega, pusti pri miru.« Tako meni Angela, ki je praznovala 102. rojstni dan (FOTO)

Kosinova mama zadovoljno živi z domačimi v Ribnem pri Bledu
Janez Kuhar19. 1. 2026 | 14:45
14:25
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINA JE VSE

Miran in Slavica Rudan: mama ima vedno prav (Suzy)

Ona je zame naredila ogromno, sedaj je čas, da ji vrnem vso skrb ter pozornost, o mami pravi Rudan.
19. 1. 2026 | 14:25
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Družinska drama pri Sežani! Oče sinu: Odloči se, kaj boš storil

Ko je oče dvignil roko, je sin zbral pogum in poklical policijo.
19. 1. 2026 | 14:05

