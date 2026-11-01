Družinska drama v Izoli! 51-letnik napadel lastnega sina, poškodbe so hude

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V soboto, 31. oktobra 2026, so bili policisti 1.25 policisti obveščeni, da naj bi na Južni cesti v Izoli neznani moški pretepel mlajšega fanta. Pri zbiranju obvestil so ugotovili, da je po predhodnem sporu 51-letni oče fizično napadel svojega mladoletnega sina in ga potegnil iz mopeda.
Kot so sporočili s PU Koper, se je poškodovani po dogodku zatekel k sorodnici, ki je poklicala pomoč. Odpeljan je bil v bolnišnico, kjer so mu ugotovili hudo telesno poškodbo prsnega koša. Policisti so opravili več razgovorov s pričami in vpletenimi osebami ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Obravnavajo sum kaznivega dejanja hude telesne poškodbe, preverjajo pa tudi elemente kaznivega dejanja nasilništva.
V zadnjih 48 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 395 klicev, od tega 131 interventnih dogodkov. Policisti so med drugim obravnavali 25 prometnih nesreč, 10 kršitev javnega reda in miru ter 14 kaznivih dejanj.
Na področju kriminalitete so policisti obravnavali tri vlome, pet tatvin ter po eno kaznivo dejanje hude telesne poškodbe, nasilje v družini, ponarejanje denarja, spletne goljufije, prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države in nasilništvo.