Družinska drama v Izoli! 51-letnik napadel lastnega sina, poškodbe so hude

V soboto, 31. oktobra 2026, so bili policisti 1.25 policisti obveščeni, da naj bi na Južni cesti v Izoli neznani moški pretepel mlajšega fanta. Pri zbiranju obvestil so ugotovili, da je po predhodnem sporu 51-letni oče fizično napadel svojega mladoletnega sina in ga potegnil iz mopeda.

Kot so sporočili s PU Koper, se je poškodovani po dogodku zatekel k sorodnici, ki je poklicala pomoč. Odpeljan je bil v bolnišnico, kjer so mu ugotovili hudo telesno poškodbo prsnega koša. Policisti so opravili več razgovorov s pričami in vpletenimi osebami ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Obravnavajo sum kaznivega dejanja hude telesne poškodbe, preverjajo pa tudi elemente kaznivega dejanja nasilništva.