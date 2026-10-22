Družinska tragedija pri Postojni! Sin naj bi umoril mater, nato zanetil požar

Iz naselja Malo Ubeljsko v občini Postojna so danes dopoldne v garaži stanovanjskega objekta našli mrtvo 74-letno žensko. Po neuradnih informacijah portala Žurnal24 naj bi jo umoril njen približno 40-letni sin, ki naj bi nato zanetil še požar v hiši. Policija je potrdila, da je ženska umrla nasilne smrti, okoliščine tragedije pa kriminalisti še preiskujejo.

Do tragičnega dogodka je prišlo v četrtek, 22. oktobra. »Gasilci PGD Veliko Ubeljsko, Postojna in Studenec so zavarovali sosednje objekte ter vstopili v garažo objekta, požar pogasili in v njej našli preminulo osebo. Ob pregledu prostorov so odkrili več žarišč in jih pogasili. Na kraju dogodka je bila prisotna policija,« so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Policija potrdila nasilno smrt

Na Policijski upravi Koper so za omenjeni portal potrdili, da je ženska umrla nasilne smrti. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo, v kateri ugotavljajo natančen potek dogodkov ter okoliščine smrti in požara. Po prvotnih informacijah je bila odrejena tudi obdukcija na Inštitutu za sodno medicino, ki naj bi pomagala razjasniti vzrok smrti.