Družinska tragedija v Globoki pri Ljutomeru! Brat ustrelil brata, nato si sodil sam (FOTO)

Zločin, po katerem so včeraj na območju Ljutomera v razmaku nekaj ur našli dva mrtva moška, se je zgodil v Globoki pri Ljutomeru. Policisti in kriminalisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota so za zdaj dognali, da je smrt prvega posledica kaznivega dejanja, nato pa so v okolici našli še truplo drugega moškega in strelno orožje. Preiskovalci soboške PU tudi danes nadaljujejo z aktivnostmi, med drugim so s službenim psom, izurjenim za iskanje eksplozivnih sredstev, v okolici kraja kaznivega dejanja, iskali naboje oz. tulce.

FOTO: Andrej Bedek

Neuradno smo na kraju izvedeli, da se je v enem od zaselkov naselja Globoka zgodila družinska tragedija, v kateri je brat najprej s pištolo ustrelil brata, nato pa storil samomor. Tako storilec kot žrtev sta bila stara okrog 75 let, naj pa bi bila že dalj časa v sporu zaradi zemljišča oz. uporabe ceste. Kako je storilec prišel do orožja, uradno ni znano, neuradno naj bi bil pištolo vzel enemu od bližjih sorodnikov.

S PU Murska Sobota so včeraj poročali, da so bili malo po 13. uri obveščeni, da je bil na območju Ljutomera najden mrtev moški. Policisti so območje takoj po prihodu na kraj zavarovali ter začeli zbirati obvestila. Ugotovili so, da je smrt moškega posledica kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Malo pred 19. uro so nato v okolici našli tudi truplo drugega moškega in strelno orožje. Smrt slednje ni posledica kaznivega dejanja, so še sporočili s policije.

Več podrobnosti bodo soboški policisti predstavili v izjavi za javnost ob 14. uri.

FOTO: Andrej Bedek