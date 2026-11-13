Družinski prepir ušel izpod nadzora, oče se je na sina spravil kar z metlo

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Spor med očetom in sinom v okolici Ilirske Bistrice se je končal s fizičnim obračunom. 62-letnik naj bi med prepirom z metlo udaril svojega 32-letnega sina po glavi, ta pa se je med branjenjem poškodoval po roki. Policisti so bili o dogodku obveščeni v četrtek ob 11.17. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da sta se sprla 62-letni oče in njegov 32-letni sin.
Policisti so opravili ogled kraja dogodka. Zoper 62-letnika bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, je sporočil Loris Čendak, višji policijski inšpektor Policijske uprave Koper.
Tudi prepiri med družinskimi člani lahko prerastejo v fizično nasilje. Pomembno je, da takšnih dogodkov ne jemljemo kot običajnih družinskih nesoglasij, temveč pravočasno poiščemo pomoč. Če se znajdete v podobnem položaju, upoštevajte naslednje nasvete:
Nasilje v družini ni zasebna zadeva, ki bi jo morali svojci reševati sami. V primeru neposredne ogroženosti pokličite policijo na številko 113, za nujno medicinsko pomoč pa 112.