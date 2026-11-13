Družinski prepir ušel izpod nadzora, oče se je na sina spravil kar z metlo

Spor med očetom in sinom v okolici Ilirske Bistrice se je končal s fizičnim obračunom. 62-letnik naj bi med prepirom z metlo udaril svojega 32-letnega sina po glavi, ta pa se je med branjenjem poškodoval po roki. Policisti so bili o dogodku obveščeni v četrtek ob 11.17. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da sta se sprla 62-letni oče in njegov 32-letni sin.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka. Zoper 62-letnika bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, je sporočil Loris Čendak, višji policijski inšpektor Policijske uprave Koper.

Kaj storiti, če družinski prepir preraste v nasilje?

Tudi prepiri med družinskimi člani lahko prerastejo v fizično nasilje. Pomembno je, da takšnih dogodkov ne jemljemo kot običajnih družinskih nesoglasij, temveč pravočasno poiščemo pomoč. Če se znajdete v podobnem položaju, upoštevajte naslednje nasvete:

Ne stopnjujte spora. Ko postane prepir agresiven, se umaknite in se izognite fizičnemu obračunavanju.

Poskrbite za varnost. Če je mogoče, zapustite prostor in se umaknite na varno.

Pokličite policijo. Če pride do nasilja ali groženj, pokličite številko 113.

Poiščite zdravniško pomoč. Tudi če se poškodbe zdijo manjše, je pomembno, da jih pregleda zdravstveni strokovnjak.

O nasilju spregovorite. Če se nasilje v družini ponavlja, se obrnite na pristojne službe za pomoč žrtvam nasilja.