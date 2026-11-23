V naselju Brezje je 21. novembra dopoldne prišlo do streljanja. Policisti so po dogodku prijeli 26-letnega osumljenca, ki naj bi med sporom med sorodniki večkrat ustrelil v smeri 36-letnega moškega in njegovih družinskih članov. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so bili o streljanju obveščeni v dopoldanskih urah. Na kraj je bilo napotenih več policistov, ki so poskrbeli za vzpostavitev javnega reda in miru. Opravili so ogled kraja dogodka ter zbrali obvestila.

Po doslej zbranih informacijah je najprej prišlo do spora in fizičnega obračunavanja med 36- in 45-letnim moškim, ki sta v sorodu. V spor se je nato vmešal še 26-letnik, prav tako njun sorodnik, ki je proti 36-letniku in njegovim družinskim članom izstrelil več nabojev.

Osumljencu odvzeli prostost

V streljanju k sreči ni bil nihče poškodovan. 45-letnik je policistom izročil pištolo, 26-letniku pa so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine kaznivega dejanja. Več informacij bodo lahko posredovali po zaključku preiskovalnih dejanj, je pojasnila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.

Policija svetuje: sporov ne rešujte z nasiljem

Ob takšnih dogodkih policija opozarja, da je treba medosebne spore reševati mirno in brez nasilja. Če pride do groženj, nasilja ali uporabe orožja, je pomembno, da se ljudje ne izpostavljajo dodatni nevarnosti. Policija svetuje: