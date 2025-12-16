Državljan ZDA naj bi šel na Triglav, policija danes sporočila najbolj tragično vest

V Sloveniji se je zgodila še ena gorska nesreča s tragičnim razpletom. Kot sporočajo s Policijske uprave Kranj (PU Kranj), so bili policisti včeraj okrog 21.30 obveščeni o pogrešanem 33-letnem državljanu Združenih držav Amerike. Svojcem se je nazadnje oglasil včeraj v jutranjih urah, ko naj bi šel na Triglav. S policijske uprave so danes sporočili, da so ga našli mrtvega.

Po podatkih PU Kranj so blejski policisti ugotovili, da je bila oseba turistično nastanjena v koči na območju Bohinja ter da se je včeraj okoli 7. ure zjutraj odpravila proti Triglavu. Kasneje je stekla reševalna akcija, a so moškega žal našli prepozno. »V večerni iskalni akciji so poleg policistov sodelovali tudi gorski reševalci GRS Bohinj. Z dobro koordinacijo aktivnosti iskanja pogrešanega med policisti, gorskimi reševalci in svojci so danes ponoči nekaj minut čez 1. uro reševalci GRS Bohinj našli truplo pogrešanega pod potjo med planino Uskovnico in Toscem,« so sporočili s PU Kranj.

Po poročanju omenjene policijske uprave okoliščine kažejo na gorsko nesrečo in padec pohodnika v globino. Policisti bodo po zbranih obvestilih o dogodku obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo, so še zapisali.