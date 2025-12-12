Državljanke Kosova brez usposabljanj in dovoljenj opravljale lepotne posege v Mariboru, a to ni bilo vse

Policija, Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) in Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije so v skupni akciji preprečili nezakonito izvajanje zdravstvene dejavnosti tujih državljank na območju Maribora, je danes sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Maribor Anta Kovačič. Iz objav na družabnem omrežju je bilo namreč razvidno, da je neznana ženska uporabnikom ponujala botoks tretmaje po akcijskih cenah, iz objav pa je bilo razvidno tudi, da je omenjena ženska tovrstne posege opravljala že lani. Na njeno početje so pristojne obvestili spletni uporabniki, ki so podali anonimno prijavo, na podlagi te prijave pa je zdravstveni inšpektorat na pristojnem sodišču pridobil odredbo za izvedbo hišne preiskave v stanovanjskih prostorih v Mariboru.

Apliciranje polnil in botoksa lahko izvajajo samo usposobljeni zdravniki z veljavno licenco in ustreznim znanjem. FOTO: Pu Maribor

»V okviru izvedenega postopka je bilo ugotovljeno, da je kršiteljica v nasprotju z Zakonom o zdravstveni dejavnosti opravljala zdravstveno dejavnost brez dovoljenja Ministrstva za zdravje. Prav tako kršiteljica ni izpolnjevala pogojev za samostojno opravljanje zdravniške službe, ki so opredeljeni v Zakonu o zdravniški službi. Na podlagi obdolžilnega predloga zdravstvenega inšpektorata je Okrajno sodišče v Mariboru kršiteljico zaradi ugotovljenih nepravilnosti spoznalo za odgovorno za prekršek opravljanja zdravstvene dejavnosti brez dovoljenja v nasprotju z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ter samostojnega opravljanja zdravniške službe brez izpolnjevanja pogojev iz Zakona o zdravniški službi,« je podrobnosti preiskave opisala Kovačičeva in dodala, da je kršiteljici zaradi njenega početja sodišče izreklo globo v višini 1250 evrov.

Še kup drugih kršitev

Preiskovalci so ji zasegli tudi 133 različnih ampul polnil in botoksa, vitamina B12 in tekočine, ki se jo z namenom topljenja maščob na posameznih delih telesa stranki vbrizga. Vsi zaseženi izdelki sodijo v kategorijo zdravil oziroma medicinskih pripomočkov in zato ob nepravilni uporabi lahko predstavljajo visoko tveganje za zdravje uporabnikov. »Apliciranje polnil in botoksa lahko izvajajo samo usposobljeni zdravniki z veljavno licenco in ustreznim znanjem iz dodatnih izobraževanj, ki omogočijo prepoznavanje morebitnih stranskih učinkov in njihovo obvladovanje. Iz pridobljenih mnenj Razširjenih strokovnih kolegijev izhaja, da nepravilen način apliciranja polnil lahko povzroči bakterijsko, virusno ali glivično okužbo kože, pojav izboklin, ki nastajajo zaradi preveč površinskega injiciranja, na nekaterih mestih pa lahko povzroči tudi trajno otekanje. Najbolj nevarni stranski učinki, ki nastanejo zaradi nepravilne izvedbe apliciranja, lahko povzročijo delno ali popolno slepoto ter zapore v venah ali arterijah in posledično odmiranje kože,« je nevarnosti početja omenjene ženske, šlo naj bi za državljansko Kosova, nanizala tiskovna predstavnica mariborske policijske uprave.

V okviru hišne preiskave je bilo med drugim zaseženih 133 različnih ampul polnil in botoksa. FOTO: Pu Maribor

V hišni preiskavi je sodeloval tudi mobilni oddelek Finančnega urada Maribor, saj je obstajal sum storitve prekrška po Zakonu o zdravstveni dejavnosti v povezavi z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Ugotovili so, da je državljanka tretje države opravljala zdravstveno dejavnost brez ustrezne registracije in pri tem zaposlovala tudi druge državljane tretjih držav, ki so zanjo opravljali delo na črno. Uslužbenci Fursa so v postopku ugotovili več kršitev, med drugim nedovoljeno oglaševanje dela, delo ter zaposlovanje na črno, storilcem pa izdali plačilni nalogi v skupni višini 2500 evrov. V postopkih so sodelovali tudi mariborski policisti, ki so ta teden izvedli hišno preiskavo v enem od stanovanj na območju Maribora in eno od državljank Kosova v ponedeljek privedli na zaslišanje pred Okrajno sodišče v Mariboru, kjer je stekel opisani postopek in izrečena je bila tudi že sodba: »Ukrepali so tudi po tujski zakonodaji in eni tujki izrekli globo v višini 800 evrov zaradi kršitve Zakona o tujcih, saj ni posedovala dovoljenja za prebivanje Republiki Sloveniji. Prav tako ji je bila izdana odločba o prostovoljni vrnitvi z desetdnevnim rokom za vrnitev. Tudi drugi tujki, državljanki Kosova, je bil izdan plačilni nalog zaradi omenjene kršitve Zakona o tujcih ter odločba o prostovoljni vrnitvi z določenim rokom za vrnitev. Tretji pa je bil izdan plačilni nalog in izrečena globa v višini 2000 evrov zaradi kršitve 146. člena Zakona o tujcih, saj je preostalima tujkama omogočila in pomagala, da sta nezakonito vstopili in prebivali na ozemlju Republike Slovenije.«