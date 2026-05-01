Državnemu prvaku 17 mesecev zapora, Mirko naj bi silovito zbil 26-letnega kolesarja in z neregistriranim motorjem pobegnil

SUPERMOTO DIRKAČ OBSOJEN

Mirko Zajić obsojen zaradi nevarne vožnje in zapustitve poškodovanega.

Supermoto dirkača Mirka Zajića, letošnjega državnega prvaka v razredu S2 in tretjega v skupni razvrstitvi kategorije S1, so na Okrožnem sodišču v Kopru obsodili zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu in kaznivega dejanja zapustitve poškodovanca po prometni nesreči. Zaporno kazen bo moral odslužiti z delom v splošno korist. Po ugotovitvah prvostopenjskega sodišča je Koprčan 28. februarja predlani z neregistriranim kros motorjem vozil po sprehajalni poti med Izolo in Koprom ter povzročil hudo prometno nesrečo. Med prehitevanjem je trčil v takrat 26-letnega kolesarja, ki se je vračal iz službe ...