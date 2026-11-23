POLICIJA

Prestal prvo varnostno preverjanje in usposabljanje.

Sodnik z ljubljanskega okrožnega sodišča Gorazd Fabjančič, ki je v zadnjih mesecih postal znan po tem, da je še med predobravnavnim narokom iz spisa izločil za celo goro dokazov zoper domnevne morilce Satka Zovka, je začel marca 2003 kot tretji sodnik, saj so dva njegova predhodnika izločili, soditi v odmevni zadevi Depala vas. Za četverico obtoženih, med katerimi je bil tudi Martin Božidar Njavro, ki ga javnost pozna pod imenom Darko, se je sojenje junija 2003 končalo z oprostilno sodbo. Z drugimi besedami, da kot takratni pripadniki specialne enote Moris oziroma takratnega varnostnega ...