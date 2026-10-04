Drzen rop sredi Ljubljane: moška napadla žrtev in ji vzela uro ter denar

Na Masarykovi cesti v Ljubljani se je včeraj dopoldne zgodil rop. Dva moška sta pristopila do oškodovanca, uporabila fizično silo ter mu odvzela ročno uro in denar. Policija zdaj išče storilca. Sicer pa smo že poročali še o dveh ropih v petek v parku Tivoli.

Policisti so bili o ropu obveščeni okoli 9. ure. Po doslej znanih podatkih sta do oškodovanca pristopila dva moška in mu s fizično silo odvzela ročno uro ter denar.

Oškodovanec v dogodku k sreči ni bil poškodovan

Policija je objavila tudi opis osumljencev. Prvi je star okoli 30 let, visok približno 175 centimetrov in normalne postave. Ima kratke črne lase, je rahlo poraščen, oblečen pa je bil v sivo jakno in temne kavbojke.

Drugi osumljenec je star med 30 in 35 let, visok okoli 180 centimetrov in suhe postave. Tudi on ima kratke črne lase, oblečen pa je bil v modro-rdeče športne hlače in jopico.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.