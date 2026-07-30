Drzen vlom v središču Nove Gorice: ukradli več sto očal, škode za več kot 100.000 evrov

V središču Nove Gorice se je ponoči zgodil drzen vlom. Neznani storilec oziroma storilci so iz trgovine na Ulici tolminskih puntarjev odnesli več sto očal, lastnikom pa povzročili ogromno premoženjsko škodo. Policiste Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica je danes, 30. julija 2026, ob 4.26 o vlomu obvestila varnostna služba. Po doslej zbranih podatkih je neznani storilec skozi zadnji vhod vlomil v trgovino in iz nje odnesel večje število prodajnih izdelkov oziroma več sto očal.

Po prvih ocenah oškodovancev je nastalo za več kot 100.000 evrov materialne škode. Natančno število ukradenih izdelkov in končna višina škode bosta znana po opravljeni inventuri.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije in policisti Policijske uprave Nova Gorica izvajajo številne aktivnosti, da bi izsledili storilca oziroma storilce.

Policija ob tem prosi vse morebitne očividce ter občane, ki bi imeli koristne informacije o vlomu, storilcih ali morebitnem prevozu ukradenih predmetov, naj se oglasijo. Informacije lahko sporočijo Policijski postaji Nova Gorica na telefonsko številko (05) 303 44 00. Pokličejo lahko tudi interventno številko policije 113, najbližjo policijsko postajo ali anonimno telefonsko številko 080 1200.