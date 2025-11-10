Drzna kraja na Črnem Kalu: iz delovnih strojev iztočili 230 litrov nafte, škode za 250 tisočakov

Galerija
Danes ponoči je nekdo na Črnem Kalu iz delovnega stroja ukradel 230 litrov nafte in nato vlomili še v dva kontejnerja ter iz vsakega vzel kantico, v kateri je bilo 25 litrov nafte.
Iz kontejnerjev so ukradli baterijski brusilnik, polnilec in dve bateriji ter dva kabla. Iz enega kontejnerja so odtujili še 5 večjih kolutov ozemljitvenih kablov različnih dolžin in dimenzij. Škode je za 25.000 evrov, še sporočajo s PU Koper.
