Drzna poteza na avtocesti, kazni pa brutalne! 33-letnik vozil kljub prepovedi, zasačili so ga z lažno kartico

Galerija
Policisti Policijske uprave Koper so v nedeljo, 15. februarja, nekaj minut pred 10. uro na avtocesti v bližini Unca ustavili 33-letnega državljana Srbija, voznika tovornega vozila. Policisti so ugotovili, da je vozil v času veljavne omejitve prometa za tovorna vozila nad 7,5 tone. Med postopkom so odkrili še hujšo kršitev – med vožnjo je imel v tahografu vstavljeno kartico drugega voznika. Policisti so vozniku do opravljenega predpisanega počitka odvzeli vozniško dovoljenje, tovorno vozilo izločili iz prometa in mu zasegli kartico, ki jo je nezakonito uporabljal.
Vozniku so izrekli globo v višini 3.300 evrov, pravni osebi pa globo v višini 7.000 evrov.
Policija opozarja voznike tovornih vozil, da:
Policija poudarja, da nadzor nad tovornim prometom izvaja z namenom večje varnosti vseh udeležencev v prometu.