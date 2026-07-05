Drzna tatvina na ljubljanski tržnici, policisti so ga izsledili

Policisti so bili v petek, 3. junija 2026, obveščeni o drzni tatvini, ki je bila izvršena na območju Ljubljane, kjer je osumljenec, 45-letni državljan Slovenije pristopil do stojnice na tržnici in oškodovanki odtujil denar ter odšel s kraja. Oškodovanca sta stekla za njim, osumljeni pa ju je pošprical s solzivcem. V nadaljevanju so ga policisti izsledili v bližini kraja ter mu odvzeli prostost. Denar, ki ga je odvrgel med begom mu je bil zasežen in vrnjen oškodovanki. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja roparske tatvine in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Ljubljana.

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1748 klicev, 499 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 105 nanašalo na kriminaliteto, 203 na javni red in mir, ter 154 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 22 tatvin, 9 vlomov (v treh primerih je ostalo pri poskusu) in 6 primerov poškodovanja tuje stvari.