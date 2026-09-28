Drzna tatvina pri Novi Gorici: kolesarki ukradel nahrbtnik in pobegnil čez mejo v Italijo

Na kolesarski stezi med Šempetrom pri Gorici in Novo Gorico se je v soboto zvečer zgodila drzna tatvina. Neznani kolesar je med prehitevanjem druge kolesarke iz košare njenega kolesa izmaknil manjši športni nahrbtnik in nato pobegnil. V njem so bili različni predmeti, manjša vsota gotovine in mobilni telefon znamke Xiaomi.

Policisti primer še preiskujejo, dejanje obravnavajo kot drzno tatvino

Po podatkih Policijske uprave Nova Gorica se je tatvina zgodila med 18. in 18.15 na kolesarski stezi ob Vipavski cesti v Rožni Dolini. Storilec je po dejanju odpeljal proti Novi Gorici, nato pa je pri nekdanjem mejnem prehodu Pristava s kolesom prečkal državno mejo in nadaljeval vožnjo v Italijo.

Oškodovanki je nastalo za približno 180 evrov materialne škode. Policisti primer še preiskujejo, dejanje pa obravnavajo kot drzno tatvino.

Policija ob tem kolesarje opozarja, naj vrednejših predmetov ne puščajo v odprtih košarah ali na drugih mestih, od koder jih je mogoče hitro odnesti. Torbice, nahrbtnike, telefone in denarnice naj imajo pri sebi oziroma ustrezno zavarovane. Če pride do tatvine, policisti svetujejo, naj si oškodovanec, če je to varno, zapomni čim več podrobnosti o storilcu, njegovem videzu, oblačilih, kolesu in smeri bega ter čim prej pokliče številko 113.