Drzna tatvina v Ljubljani: starejšo občanko zamotil s prodajo, nato ji ukradel zlatnino

Policisti so v torek, 14. julija obravnavali drzno tatvino, ki se je okoli 13.30 zgodila na območju Rožne doline v Ljubljani. Neznani storilec je na domu ogovoril starejšo občanko in jo zamotil s pogovorom o prodaji oziroma menjavi posode. Ženska mu je pokazala, kje hrani zlatnino, saj jo je nameravala zamenjati za posodo. Storilec je izkoristil njeno nepazljivost in ji ukradel nakit, vreden več tisoč evrov, nato pa pobegnil. Po dejanju se je s kraja odpeljal z osebnim avtomobilom znamke Audi črne barve, na katerem so bile nameščene madžarske registrske tablice.

Storilec je po opisu star okoli 30 let, visok približno 185 centimetrov, čokate postave, svetle polti, s temneje blond lasmi in brado. Oblečen je bil v temnejšo majico s kratkimi rokavi in kavbojke, govoril pa je mešanico slovenščine in hrvaščine. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preiskavo vseh okoliščin kaznivega dejanja.

Policija opozarja: tarča so predvsem starejši

Na Policijski upravi Ljubljana opozarjajo, da se podobne drzne tatvine iz stanovanjskih hiš pojavljajo vse pogosteje. Storilci delujejo premišljeno in pretkano, žrtve pa z različnimi pretvezami zvabijo stran od hiše ali jih zamotijo s pogovorom. Predstavljajo se kot serviserji, delavci elektro podjetij, odkupovalci starega železa ali izvajalci različnih del. Medtem ko eden od storilcev zamoti lastnika, drugi neopazno vstopi v hišo in poišče denar, nakit ali druge dragocenosti. Žrtve pogosto šele čez nekaj časa ugotovijo, da so bile okradene.

Policija občanom svetuje, naj neznancev brez potrebe ne spuščajo v domove in jih imajo ves čas pod nadzorom. Če hišo zapustijo, četudi le za nekaj trenutkov, naj vrata zaklenejo in ključ vzamejo s seboj. Ob tem naj si skušajo zapomniti videz oseb ter podatke o vozilu, s katerim so se pripeljale. Če postanejo žrtev tovrstnega kaznivega dejanja ali opazijo sumljive osebe, naj o tem nemudoma obvestijo policijo na številko 113.

Policija ob tem poziva tudi svojce, sosede in znance starejših ljudi, naj jih opozorijo na tovrstne prevare in jim svetujejo, kako ravnati ob obisku neznancev. Prav starejši so namreč najpogostejše tarče storilcev, ki jim v nekaterih primerih odnesejo celo življenjske prihranke.