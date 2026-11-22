Ljubljanski policisti so v petek zvečer obravnavali drzno tatvino, pri kateri sta osumljenca izkoristila dejstvo, da je imel oškodovanec bundo obešeno na stolu. Iz njenega žepa sta mu ukradla denarnico z vsebino, nato pa z odtujeno bančno kartico opravila še dvig gotovine. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so policisti po prejetem obvestilu nemudoma začeli zbirati informacije in pregledovati posnetke, kar jih je kmalu pripeljalo do prvega osumljenca.

»Z zbiranjem obvestil in pregledom posnetkov so policisti kmalu prijeli 22-letnega osumljenca, nato pa na podlagi informacij osebja gostinskega lokala še drugega, 31-letnega osumljenca,« so pojasnili na ljubljanski policijski upravi. Obema so odredili pridržanje. Policisti so opravili tudi ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo preiskavo, v kateri ugotavljajo vse okoliščine tatvine. O svojih ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Pomagalo tudi osebje lokala

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Pri hitrem prijetju obeh osumljencev je pomembno vlogo odigralo tudi sodelovanje občanov in zaposlenih v gostinskem lokalu. Ti so policistom posredovali informacije, ki so pripomogle k identifikaciji domnevnih storilcev. »Ob tem se policisti zahvaljujemo občanom in osebju gostinskega lokala za posredovane informacije, ki so pripomogle k hitri identifikaciji in prijetju osumljencev,« so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti ob dogodku znova opozarjajo, da so gostinski lokali, prireditve in drugi bolj obiskani javni prostori lahko priložnost za žeparske tatove. »Storilci pogosto izkoristijo trenutke nepozornosti, zlasti v gostinskih lokalih, na prireditvah in drugih krajih, kjer se zadržuje večje število ljudi,« opozarjajo policisti. Občanom zato svetujejo, naj denarnic, mobilnih telefonov in drugih vrednejših predmetov ne puščajo brez nadzora. Posebej previdni naj bodo v času povečanega obiska lokalov in javnih prireditev, ko imajo storilci več možnosti, da se neopazno približajo žrtvam. Policisti še pozivajo, naj občani ob zaznavi sumljivega ravnanja nemudoma pokličejo interventno številko 113.