PU LJUBLJANA

Drzna tatvina v Šiški: 21-letni Hrvat s »prirejeno vrečko« mimo blagajne

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
FOTO: Andreypopov Getty Images
S. U.
 7. 1. 2026 | 19:30
1:19
Policisti so bili včeraj. 5. januarja 2026, obveščeni o drzni tatvini, ki je bila izvršena v enem izmed trgovskih centrov na območju Šiške. »Po do sedaj zbranih obvestilih je varnostnik zaznal osebo, ki je s prirejeno vrečko z odtujenim blagom v vrednosti nekaj sto evrov odšla mimo blagajne, ne da bi izdelke plačal. Varnostnik je nato osebo zadržal do prihoda policije. 21-letnemu osumljencu, državljanu Hrvaške, je bila odvzeta prostost. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine,« sporočajo s PU Ljubljana. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

»Ob tem poudarjamo, da je dobro sodelovanje partnerskih in drugih služb za zagotavljanje varnosti ljudem ključnega pomena za uspešno preiskavo vsakršnih kaznivih ravnanj. Pozornost vseh in takojšnje obveščanje policije pomeni tudi večjo možnost za uspešno prijetje storilcev teh dejanj,« dodajajo na omenjeni policijski upravi.

 

