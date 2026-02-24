Drzna zloraba sistema, moški v enem dnevu 73-krat poklical 113

V preteklih 24 urah so pomurski policisti na interventno številko 113 prejeli skupno 151 klicev, od tega je bilo 41 takšnih, ki so zahtevali dejansko intervencijo policistov na terenu. Toda dan je zaznamoval izjemen primer z območja Občine Beltinci, kjer je moški v samo enem dnevu kar 73-krat poklical številko 113 — brez kakršnegakoli utemeljenega razloga. Policija je potrdila, da je s tem ravnanjem zlorabljal klic v sili. Zoper njega bodo podali predlog drugemu prekrškovnemu organu.

Zloraba številke 113 je opredeljena kot prekršek po Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2). Zakon določa, da je zloraba klica v sili ali neupravičeno obremenjevanje interventnih številk prepovedano, saj lahko ogrozi delovanje sistema, ki je namenjen zaščiti življenja, zdravja in premoženja ljudi. Takšno ravnanje namreč zaseda linije, ki so namenjene nujnim primerom, upočasnjuje odzivni čas policije in lahko prepreči, da bi nekdo v resnični stiski pravočasno dobil pomoč.

Kakšna kazen grozi

Če oseba večkrat in brez utemeljenega razloga kliče številko 113 in s tem zlorablja sistem, lahko policija uvede prekrškovni postopek po ZEKom-2. Globa za tak prekršek v Sloveniji je običajno v razponu od približno 200 do 500 evrov, če ni drugih oteževalnih okoliščin. Če bi šlo za mnogo hujše zlorabe – npr. lažne prijave, ki povzročijo obsežne intervencije ali ogrožajo javno varnost – bi lahko šlo celo za kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku, kjer so predvidene strožje sankcije (denarne kazni ali celo zapor).

Zakaj je številka 113 tako pomembna?

Številka 113 je namenjena nujnim policijskim primerom – prometnim nesrečam, nasilju, kaznivim dejanjem, ogrožanju javnega reda in drugim situacijam, kjer je potrebna takojšnja pomoč. Gre za ključen del sistema javne varnosti v Sloveniji. Vsak neupravičeni klic pomeni potencialno nevarnost za nekoga, ki pomoč dejansko potrebuje. Policija zato znova opozarja, da interventne številke niso namenjene šalam, izsiljevanju pozornosti ali nadlegovanju.